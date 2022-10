41 Fehlwürfe und technische Fehler

Altenbeken

Die HSG Altenbeken/Buke geht mit einem Negativerlebnis in die lange Herbstpause. Die Heimpremiere in der Handball-Verbandsliga endete mit einer 23:32 (10:14)-Packung gegen den TV Isselhorst, nachdem es beim 18:19 (44.) und 21:23 (49.) gar nicht mal so schlecht ausgesehen hatte. Doch die letzten zehn Minuten sollten mit 2:9 verloren gehen.

Von Jörg Manthey