44. Altenaulauf in Borchen: Damen sind eine Wucht

Das waren zwar etwas weniger als noch vor Corona, aber derzeit haben alle Laufveranstalter mit geringeren Anmeldezahlen zu kämpfen. Das Organisationsteam um Volker Koch hatte wieder alles bestens vorbereitet, so dass die Teilnehmern gute Bedingungen vorfanden und der Lauf zu einem vollen Erfolg für alle Beteiligten wurde.

Über die 5 km-Strecke, die auch zur Hochstift-Cup-Wertung gehört, waren dieses Mal 71 Läufer am Start. Zum ersten Mal in der Geschichte des Altenaulaufes wurde eine Frau Gesamtsiegerin. Die erst 17-jährige Theresa Weber vom LC Paderborn holte den Gesamtsieg in hervorragenden 19:14 Minuten. Auch der zweite Rang im Gesamtklassement ging mit Clara Borghoff (WJU23) vom Laufteam mediFit SC Grün Weiß Paderborn an eine Frau. Sie benötigte für die 5 km starke 19:38 Minuten. Auf Platz drei folgte Lokalmatadorin Petra Brand (W50) vom heimischen SC Borchen in 22:11 Minuten.

Der schnellste Mann über 5 Kilometer war Stefan Loer (M55) vom TuS Bad Wünnenberg. Der lief mit 20:23 Minuten knapp hinter den beiden ersten Frauen über die Ziellinie. Auf Platz zwei folgte mit 21:14 Minuten Christoph Spiller von von den Vegan Runners Paderborn. Platz drei ging an Bernd Schäfers vom TSV Tudorf. Er benötigte für die Strecke 21:21 Minuten.

Über 10 Kilometer starteten dieses Mal 92 Läufer. Hier ging der Gesamtsieg bei den Frauen an Manuela Koch (W35) in guten 41:21 Minuten. Nur sieben Männer waren schnelle als sie. Knapp hinter ihr folgte Verena Krois (W30) vom SC Borchen in 41:31 Minuten. Der dritte Platz ging an Elke Wolf vom SSC Scharmede (45:49 min/W45).

Bei den Männern siegte Till von Bracht (M35) in guten 36:50 Minuten. Im Schlussspurt setzte er sich gegen Patrick Jazwiec (M40) von Delbrück läuft knapp durch. Für Jazwiec blieb die Uhr bei 36:51 Minuten stehen. Rang drei ging an U23-Junior Matthias Berkemeier von den LF Lüchtringen in 37:11 Minuten.

Auch beim Halbmarathon gab es gute Ergebnisse. Rebecca Binnie-Pott (W40) von Non-Stop Ultra Brakel wurde hier Siegerin im Gesamtklassement der Frauen. Sie meisterte die Strecke in 1:37 Stunden. Hinter ihr finishte mit etwa vier Minuten Rückstand Viktoria Rath (W35) von Delbrück läuft als Zweite in 1:41 Stunden. Bronze ging an Marion Krause-Wolters (W50) vom SC GW Paderborn in 1:59 Stunden.

Bei den Männern machte der vereinslose Ronald Ridderbusch das Rennen in guten 1:28 Stunden. Auf Platz zwei folgte sein Bruder Micha in 1:29 Stunden. Rang drei ging an Andrej Wolf vom SSC Scharmede in 1:33 Stunden.

Die Schülerläufe über 850 Meter waren gut besetzt. Bei den Schülerinnen siegte Anna Ewers in 3:31 Minuten vor Marie Lücking (4:03 min) und Leni Kerkhoff (4:32 min) – alle vom SC Borchen. Bei den Schülern ging der Sieg an Tim Gockel vom SC Borchen in 3:24 Minuten vor David Salmen (3:28 min) und Theo Zumdieck (3:46 min), ebenfalls vom SC Borchen.

Über 1600 Meter siegte bei den Schülerinnen Leah Therese Brinkhoff vom LV Oelde in 6:36 Minuten. Ihr folgte auf Platz zwei Leonie Steinbeck vom Pelizäus Gymnasium Paderborn in 6:44 Minuten. Auf Rang drei kam Lena Kuhlmann in 6:46 Minuten.

Bei den Schülern ging der Sieg an Fiete Spieker vom TuS Ovenhausen. Er siegte in guten 6:24 Minuten vor Emrik Leander Brinkhoff vom LV Oelde in 6:34 Minuten. Platz drei ging hier an Fabian Kleibrink vom TuS 13 Hembsen in 6:39 Minuten. Alle Ergebnisse im Netz: www.leichtathletik.scborchen.de/