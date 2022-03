4:4 nach 0:4 – SC Paderborn 07 dreht nach der Pause auf

Dieses OWL-Derby werden Spieler und Trainer so schnell nicht vergessen: Zur Pause lag die U17 des SC Paderborn 07 gegen Arminia Bielefeld schon aussichtslos mit 0:4 zurück, doch dann drehte das Team von Trainer Oliver Döking noch einmal auf und holte sich mit dem 4:4 zumindest noch einen Punkt.

Spektakuläres OWL-Derby in der U17-Bundesliga: SCP rettet gegen Bielefeld in letzter Sekunde einen Punkt

Zufrieden war der SCP-Coach aber nur zu einem Teil: „Wir mussten zur Halbzeit 2:0 führen. Doch wir verteilen vier Geschenke, leisten uns vier individuelle Fehler und die Arminia nutzt alle vier aus. So geht meine Mannschaft mit einem 0:4-Rückstand in die Pause, den sich niemand so richtig erklären kann. Aber die Moral meiner Jungs ist überragend, alle haben sich reingeworfen und deshalb nehmen wir wenigstens einen Punkt mit.“