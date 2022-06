450 Startplätze in Alhausen reserviert

Alhausen

Traditionell findet am letzten Juniwochenende das Springturnier der Reitsportgemeinschaft (RSG) Eggeland Alhausen statt. In 15 Springprüfungen bis zur Klasse M** wird auf der Reitanlage des Reiter- und Ferienhofes Redder an der Steinbrücke toller Reitsport geboten. Mit den Wettbewerben für junge Springpferde geht es an diesem Freitagnachmittag los.

Von Lena Brinkmann