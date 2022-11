Tischtennis: Fahrplan in allen Alters- und Leistungsklassen zum Finaltag nach Brakel

Kreis Höxter

Erstmals seit Anfang 2020 soll es im kommenden Jahr am 22. Januar wieder einen zentralen Tischtennis-Kreispokalendspieltag in Brakel geben. Das plant der Kreisvorstand Höxter/Warburg und hat jetzt den Fahrplan nach Brakel in den einzelnen Alters- und Leistungsklassen bekannt gegeben. Mit dabei sind 76 Mannschaften, darunter erstmals mit einem Damen- und einem Herrenteam der SV Bökendorf

Von Sylvia Rasche