7CRun läuft für die Ukraine

Die Sport-Serie 7CRun und die 2. Paderborner Sport-Serie starten ab sofort wieder kostenlos. Beide Serien werden den Ereignissen in der der Ukraine gewidmet. Die kostenlose Teilnahme soll möglichst viele Teilnehmer motivieren, einzeln oder in Teams sportliche Kilometer für die Ukraine zu sammeln. Dadurch erhofft sich 7CRun einen erneut großen Zuspruch und freut sich auf möglichst zahlreiche Spenden für die Ukraine-Hilfe.

Laufen und Bewegung in der Natur stärkt Gesundheit und Immunsystem. 7CRun startet wieder virtuell auf sieben Kontinenten. Jedes Event dauert neun Tage. Die 2. Paderborner Sport-Serie widmet sich in zehn Events den Paderborner Landschaften und Wahrzeichen. Für die bei Strava angemeldeten Teilnehmer ist in Kürze die automatische Anbindung an das 7CRun-Results-Auswertungssystem realisiert. Auf die Gewinner der Serien warten am Ende ein Pokal und Sachpreise.

Beim derzeit laufenden 7CRun liegt Elfie Hüther vom Team Delbrück nach vier Tagen mit 144 Radkilometern auf Platz zwei der Gesamtwertung. Sabrina Kämper und Martina Richter vom Team Delbrück sind beim Radfahren in den Top Ten zu finden. Jan Braun vom 7CRun-Team führt derzeit die Gesamtwertung im Trailrunning mit 44,27 Kilometern und 848 Höhenmetern an, Tino Richter (Delbrück) gehört den Top Ten der 7CRun-Gesamtkilometerwertung Laufen an.

Die 2. Paderborner Sport-Serie startet am Samstag bis zum 20. März mit dem Frühlings-Sportevent um den Lippesee. Auch hier freut sich 7CRun über eine rege Teilnahme. Für die Spendenaktionen für die Ukraine und die neun folgenden Events bis zum Jahresende werden noch Werbepartner gesucht. Mit der Thiel-Gruppe, den Hotel Arosa und der Unibuch unterstützen drei Paderborner Unternehmen die Veranstaltungen.

7CRun veranstaltet im Herbst erstmals eine Sportreise zur L‘ Etape Cyprus, an der alle Rennrad-Interessierten 7CRuner teilnehmen können. Für dieses Event sind in Kürze Anmeldungen möglich. Alle Infos und kostenlose Anmeldung: www.7crun.com und www.paderborner-sportserie.de