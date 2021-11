Absage bremst SCP aus

Westfalenliga: Am Freitagvormittag gab SC Peckelohs Trainer Markus Kleine-Tebbe die Entscheidung „Spielabsage“ von Staffelleiter Friedhelm Spey weiter: Nach dem ersten Corona-Fall vor SC Herfords Partie in Tengern (ebenfalls vor einer Woche abgesagt) haben sich im Lauf der Woche zwei weitere Spieler angesteckt. Die Fußballer klagen über unterschiedliche Symptome, waren laut Trainer Sergej Bartel am Freitag aber auf dem Weg der Besserung. Die Herforder haben in der Woche nicht trainiert, zur Spielabsage gab es keine Alternative. Auch nicht aus Sicht von Markus Kleine-Tebbe. SC Peckeloh tut die Zwangspause wider Willen nach dem jüngsten Aufschwung sportlich zwar weh, aber der Trainer sagt: „Was zählt, ist im Moment nicht der Fußball, sondern Folgendes: Wir wünschen den Erkrankten, dass es ihnen möglichst schnell wieder gut geht.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar