Fußball-Landesliga: Spvg Brakel erwartet VfB Fichte Bielefeld zum Kellerduell

Nach dem sehr guten Saisonstart mit dem zwischenzeitlichen sechsten Tabellenplatz sind die Brakeler in den Keller gerutscht, haben seit dem Überraschungscoup in Kaunitz vor zwei Monaten nicht mehr gewonnen und stehen seit dem 2:2 am vergangenen Sonntag erstmals in dieser Saison auf einem Abstiegsplatz. Den können sie mit einem Erfolg gegen den Westfalenliga-Absteiger aus Bielefeld an diesem Samstag direkt wieder verlassen. „Das ist Motivation genug. Mit einem guten Spiel wollen wir die Punkte in Brakel behalten und den Anschluss ans Mittelfeld der Liga wieder herstellen“, betont Trainer Haydar Özdemir.

