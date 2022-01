Acht Ex-Driburgerinnen im Pokal dabei

Bad Driburg

Es ist das erste große Tischtennis-Highlight des Jahres – und weckt bei heimischen Tischtennis-Fans Erinnerungen. Die Deutsche Pokalmeisterschaft kehrt zurück nach Hannover. An den Ort, an dem der TuS Bad Driburg im Januar 2018 zum einzigen Mal in seiner Vereinsgeschichte Deutscher Vize-Pokalsieger geworden ist.

Von Sylvia Rasche