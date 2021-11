Adler Brakel I allein an der Spitze

Marc Brockmeier (links) und Carsten Roland führen die Tischtennis-Bezirksliga mit der DJK Adler Brakel souverän an. Beide haben in dieser Saison erst ein gemeinsames Doppel verloren und auch gegen Rietberg ihre Stärke wieder unter Beweis gestellt.

Bezirksliga: DJK Adler Brakel – TTSG Rietberg- Neuenkirchen II 9:1. Mit Punkten von Karsten Oeynhausen/Patrick Dirks, Marc Brockmeier/Carsten Roland und Jens Göke/Hermann Temme gingen die Gastgeber in den Doppeln 3:0 in Führung. Im Einzel waren sie dann nicht zu stoppen. „Beide Eingangsdoppel konnten wir nach jeweiliger 2:0-Führung und Rückstanden in den fünften Sätzen knapp für uns gestalten. Diese positive Energie haben wir gut in die weiteren Spiele übertragen und letztlich einen ungefährdeten Sieg erspielt“, berichtet Karsten Oeynhausen. Die Siege im Einzel erzielten Jens Göke (2), Marc Brockmeier, Patrick Dirks, Carsten Roland und Karsten Oeynhausen.