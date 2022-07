Ajosha Pilot glänzt mit neuer Bestzeit

Nur etwas mehr als eineinhalb Monate nach der erfolgreichen Teilnahme an seiner ersten Ironman-Weltmeisterschaft in Utah hat der Delbrücker Triathlet Ajosha Pilot den nächsten Saisonhöhepunkt bewältigt: die Europameisterschaft über die Ironman-Distanz in Frankfurt. Der Triathlet vom heimischen Verein Tricity 2001 zeigte sich gut erholt und finishte den Wettkampf in der Mainmetropole mit neuer persönlicher Bestzeit in 9:43:50 Stunden.

Delbrücker Triathlet absolviert Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt in 9:43:50 Stunden

Nur wenige Wochen nach seinem erfolgreichen Debüt bei der Ironman-WM in Utah hat der Delbrücker Ajosha Pilot bei der Ironman-EM in Frankfurt in 9:43:50 Stunden eine neue Bestzeit erzielt.

Den Auftakt bildeten für die über 3000 gemeldeten Athleten frühmorgens die 3,8 Schwimmkilometer im Langener Waldsee. Aufgrund der Wassertemperatur von 24 Grad mussten sämtliche Teilnehmer auf den Auftrieb verleihenden Neoprenanzug verzichten. Ajosha Pilot, nur etwa zehn Minuten hinter den Profimännern gestartet, sicherte sich im Feld der ambitionierten Altersklassenathleten in 1:06:45 Stunden eine gute Ausgangsposition für den weiteren Wettkampf.

Doch auf dem Triathlonrad hatte der Delbrücker Physiotherapeut insbesondere während der ersten der beiden jeweils 90 Kilometer langen Radrunden dieses Mal mit Magenkrämpfen zu kämpfen, sodass er sich entgegen seiner starken Trainingsergebnisse auf der 1600 Höhenmeter umfassenden Radstrecke zwischen Taunus und Frankfurter Innenstadt bewusst etwas zurückhielt und mit einem Stundenmittel von 33 km/h nach 5:26 Stunden in den abschließenden Marathon startete. Hier konnte Pilot erneut, ähnlich wie in Utah, seine Laufstärke ausspielen: Mit einer Laufzeit von 3:01:39 Stunden für die vier jeweils 10,5 km langen Laufrunden entlang des Mains lief der Delbrücker die fünftschnellste Marathonzeit seiner Altersklasse und die 26. Laufzeit aller 2245 Finisher. Damit erreichte er beim Zieleinlauf in 9:43:50 Stunden auf dem Frankfurter Römer nicht nur Platz 39 (von 313 Athleten) in seiner Altersklasse 35-39, sondern mit neuer persönlicher Bestzeit auch Platz 157 im Gesamtfeld.

Als letzten Formtest und schnelle Trainingseinheit sicherte Ajosha Pilot (Siebter in 2:14:10 Stunden) zusammen mit seinen Mannschaftskollegen Florian Magiera (Achter, 2:14:22 Std.) sowie Joachim Magiera (36.) und Udo Keuns (43.) in der Woche zuvor Platz vier beim zweiten Ligawettkampf seines Vereins Tricity 2001 über die olympische Distanz in der Verbandsliga im münsterländischen Steinbeck. Damit liegt das Team des heimischen Triathlonvereins nach zwei von vier Wettkämpfen weiterhin auf Platz drei der Verbandsliga.

Tricity-Athletin Silke Neumann belegte derweil beim 33. Rothsee-Triathlon im fränkischen Triathlon-Mekka über die olympische Distanz 1,5-42-10 km Platz 36 (AK-Rang sechs) im Feld der 130 teilnehmenden Frauen.