Albaxen und Driburg siegen klar

Kreis Höxter

Der SV Albaxen bleibt in der Fußball-A-Liga neben dem Titelanwärter TuS Bad Driburg das Team der Stunde. Gegen den Tabellenletzten, die SG Brenkhausen/Bosseborn-Ovenhausen, gaben sich die Albaxener in der Gruppe 2 keine Blöße und siegten souverän mit 4:0-Toren. Im Diemel-Derby zwischen dem FC Germete-Wormeln und dem Warburger SV gab es in Gruppe 1 eine Punktteilung. Die SG Marienmünster/Rischenau beendete ihre Sieglos-Serie.

Von Aaron Reineke