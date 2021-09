Albaxen und Warburg atmen auf

Brenkhausens Kapitän Dominik Rüßmann wird hier in der ersten Halbzeit im Strafraum zur Fall gebracht. SVA-Mittelfeldspieler Armin König (vorn) kommt nicht mehr an den Ball. Kurz vor Schluss fordern die Gäste erneut einen Foulelfmeter. Am Ende siegt der SV Albaxen nach einem Kampfspiel 2:1.

Foto: Jürgen Drüke