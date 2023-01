„Alle sind heiß“ vor dem großen GSC-Comeback

Jubiläum mit zweijähriger Verzögerung: Am Samstag und Sonntag steht endlich der 10. Girls-Snow-Cup in Lübbecke auf dem Programm. Turnierchef Ingo Seidel fiebert dem hochkarätigen Fußballturnier für C-Mädchen seit Wochen entgegen.

Beim 10. Girls-Snow-Cup gehen die C-Mädchen am Wochenende in Lübbecke auf Torejagd

Das von den Trainern Frank Zapatka und Wolfgang Stöckmann betreute Girls-Snow-Cup-Team will am Wochenende in der Kreissporthalle für die ein oder andere Überraschung sorgen. Die C-Juniorinnen dürfen sich auf eine stolze Kulisse freuen.

Die nächste Fußball-Party steht bevor: Nach den B-Junioren beim Freeway-Cup werden am an diesem Wochenende (28./29. Januar) die U15-Fußballerinnen die Zuschauer in der Kreissporthalle in ihren Bann ziehen. Beim 10. Girls-Snow-Cup kämpfen 16 Teams aus ganz Deutschland um den Titel.