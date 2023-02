„Alle wissen, worum es geht“

Die Accent Baskets Salzkotten sind am Freitagabend im Topspiel der 2. Basketball-Regionalliga beim SVD Dortmund gefordert. Beide Teams führen mit jeweils vier Minuspunkten vor den Lippe Baskets Werne die Tabelle an und werden den Titel unter sich ausmachen.

Basketball: Accent Baskets Salzkotten spielen in Dortmund um die Tabellenspitze und den direkten Vergleich

Dominik Peters, Neuzugang vom VfL Schlangen, hat sich in Salzkotten gut eingefügt.

„Wir wissen alle, worum es geht“, sagt Martin Krüger. Salzkottens Trainer hatte mit seinen Mannen das Hinspiel mit 78:80 verloren und will nun in der Brügmann-Sporthalle auch den wichtigen direkten Vergleich holen. „Ich bin guter Dinge, dass wir personell vollzählig sind. Dann könnte unsere tiefere Bank vielleicht den Ausschlag geben“, hofft Krüger. Die Dortmunder hatten sich nach zwei Niederlagen in 2023 von Coach Trainer Felix Adami getrennt, Peter Radegast hat nicht zum ersten Mal dort das Traineramt übernommen. Mit dem ehemaligen Erstligaakteur und früheren Sportdirektor des Deutschen Basketball- Bundes ist der SVD noch ungeschlagen.