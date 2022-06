Vinsebeck

Den Ironman-Triathlon in Hamburg hat sie im vergangenen Jahr erfolgreich in 14:25,18 Stunden absolviert – jetzt hat sich die Vinsebeckerin Hanja Heine ein weiteres großes Ziel gesetzt: den Triathlon auf Hawaii. Um dort an den Start gehen zu dürfen, muss sie sich jedoch erst qualifizieren. Dafür intensiviert sie ihr Training.

Von Paula Schriever