„Emotional ist das extrem anders“, so Happe. „Du fängst gefühlt bei Null an. Alles ist möglich; egal, ob du Erster oder Achter bist.“ Dass der Hauptrunden-Meister nicht automatisch auch aufsteigen muss, bekamen in der Vorsaison die Rostock Seawolves auf dem Silbertablett serviert – Aus des Topfavoriten in der Play-off-Gruppenphase.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar