Als Gesamtzweiter in die kurze Pause

Paderborn

Nein, die Mangaung Open war nicht das Turnier der deutschen Golfer und erst recht nicht das des Alexander Knappe. Neun Deutsche waren bei diesem vierten von der Challenge Tour und der südafrikanischen Sunshine Tour organisierten Event in Bloemfontein am Start. Nicht einer war auch am Sonntag noch auf dem Platz zu finden.

Von Elmar Neumann