Als Kollektiv zum Erfolg

Vinsebeck

Der Erfolg soll über das Kollektiv kommen. Mit einem eingespielten Team will der TuS Vinsebeck in der Fußball-Kreisliga A in der Gruppe 2 unter den Top-Vier landen. Neben dem Einzug in die Meisterrunde hofft Trainer Maik Disse auf eine verletzungsfreie Saison.

Von Jonas Gröne