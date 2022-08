Alteköster will die Spielweise ändern

Nach 20 Jahren Abstinenz ist der SV Blau-Weiß Brenken zurück in der Bezirksliga. Nach dem lang ersehnten Aufstieg peilt der Neuling in der neuen Liga den Klassenerhalt an.

Da es lange Zeit Gerüchte über eine Eingruppierung der Brenkener in die Bezirksliga 4, der sogenannte „Sauerlandliga“ gab, ist Brenkens Trainer Robert Alteköster froh, dass seine Mannschaft nun in der Staffel 13 spielt. „Es geht jetzt darum, möglichst schnell in der neuen Liga anzukommen. Wir haben aus meiner Sicht die Qualität für den Klassenerhalt. Allerdings steht für mich fest, dass wir in dieser Saison unsere Spielweise umstellen müssen. Während sich in der Kreisliga A fast alle Gegner gegen uns hinten reingestellt haben, müssen wir in der Bezirksliga erstmal in der Defensive kompakt stehen und verstärkt auf das Umschaltspiel setzen“, verrät Alteköster, der im Almetal in seine siebte Saison geht.