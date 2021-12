3:1 – SCP endlich über dem Strich

Fußball-Westfalenligist SC Peckeloh feiert in Theesen den vierten Sieg in Folge und verlässt nach vielen Wochen die Abstiegsplätze.

Die Westfalenliga-Geschichte des SC Peckeloh ist noch jung und überschaubar. Doch Trainer Markus Kleine-Tebbe kann sich auch in den vielen Jahren zuvor in der Fußball-Landesliga nicht an eine solche Serie erinnern. Seine Schützlinge haben beim 3:1 (3:1) im Kellerduell in Theesen den vierten Sieg in Folge gefeiert. Und endlich hat die erfolgreichste Mannschaft der vergangenen Wochen den Abstiegsplatz verlassen und an den Gegner weitergegeben.