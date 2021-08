60 starke und 30 schwache Minuten

Da spricht noch alles für einen Heimsieg: Atilla Mert bejubelt das 2:0. Doch Steinhagen spielt am Ende nur 2:2.

Eine Stunde lang hat Spvg. Steinhagen gegen den Hövelhofer SV gezeigt, wie der Klassenerhalt in der Fußball-Landesliga gelingen kann. Dank hoher Aggressivität, großer Laufbereitschaft und stabiler Grundordnung geht das Cronsbachteam 2:0 in Führung. Danach allerdings werden auch die Schwächen schonungslos aufgedeckt, so dass sich die Spvg. über den 2:2 (1:0)-Endstand nicht beschweren darf.