Abwerbung statt Solidarität

36 Nachwuchskicker nehmen in diesen Tagen am Rabauken-Camp des FC St. Pauli auf dem Kunstrasenplatz der Spvg. Steinhagen teil. Eine Woche Aktion: In Steinhagen denkt man darüber nach, in Zukunft ein Ferien-Camp in Eigenregie durchzuführen. Da zieht es den Talenten die Schuhe aus. Beim Fußball-Tennis ist viel Ballgefühl gefragt.

Foto: Jens Horstmann