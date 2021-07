Auf den Spuren der US-Open-Sieger

Halle

Golfer Fynn Hessenkämper hat bei den NRW-Meisterschaften in Halle eine Top-Platzierung verpasst. Der 19-jährige Lokalmatador wird seine Profipläne bald in Amerika am College vorantreiben. Auch Talent Olivia Meinecke (14) hofft später auf ein solches Stipendium.

Von Stephan Arend