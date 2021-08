Bestbesetzung dominiert Derby

Versmolds Frauenteam beseitigt mit dem 7:2 beim Bielefelder TTC die letzten Zweifel am Klassenerhalt in der 2. Tennis-Bundesliga.

Das Abstiegsgespenst hat nur für ganze kurze Zeit nach dem bitteren 3:6 vor einer Woche gegen Münster im Tennispark Versmold gespukt. Die heimischen Zweitliga-Frauen haben am Freitag beim 6:3 gegen den Rangzweiten SSC Berlin und nun auch am Sonntag im Derby beim Bielefelder BTTC bewiesen, dass sie in normaler Aufstellung zu den besseren Teams der Liga zählen. Es versteht sich von selbst, dass sich Versmold nach dem 7:2 (4:2)-Kantersieg an der Voltmannstraße in der Tabelle nun nach oben orientiert, zumal der Klassenerhalt auch rein rechnerisch in trockenen Tüchern ist.