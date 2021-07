Bitterer Matchtiebreak nach Zyngas Gala

Tennis-Regionalligist TC Blau-Weiß Halle kassiert beim 4:5 gegen Dortmund die erste Saisonniederlage, hat aber vor dem letzten Gruppenspiel im Kampf um ein Aufstiegsrunden-Ticket und den Klassenerhalt noch alle Trümpfe in der Hand.

Halles Nummer zwei Lennart Zynga trumpft groß auf, das erkennt auch Gegner Nik Razborsek an: „Besser als mancher Top 100-Spieler.“ Zweiter Einzelsieg: Auf Halles neuen Spitzenspieler Aleksandre Bakshi Trotz der Niederlage beim ersten Heimspiel bereuen die Zuschauer ihr Kommen nicht.

Eine stimmungsvolle Kulisse, ein Satz gefühlt auf Top 100-Niveau und ein kaputter Sonnenschirm - das erste Heimspiel des TC Blau-Weiß Halle in der Tennis-Regionalliga hat so einiges zu bieten. Nur das Endergebnis passt nicht: Die Gastgeber müssen sich am dritten Spieltag 4:5 (2:4) geschlagen geben. Sie vergeben somit den ersten Matchball im Kampf um ein Aufstiegsrunden-Ticket, das gleichbedeutend mit dem angepeilten Klassenerhalt ist.