Blankert-Team kassiert einen Wirkungstreffer

Altkreis

TG Hörste stellt in der Handball-Verbandsliga auch beim ärgerlichen 29:30 bei Spitzenreiter Westfalia Herne ihre Klasse unter Beweis. Spvg. Steinhagen verliert das Kellerduell in Recklinghausen und wartet weiter auf den ersten Punkt. In der Parallelstaffel überrascht Werther/Borgholzhausen beim Rangzweiten Hahlen

Von Jens Horstmann