Den Pokal mit ins Bett genommen

TuS Brockhagens Philipp Henselewski erinnert sich vor dem Derby an seine Zeit in Steinhagen

Beruf Polizist und beim Handball Abwehrchef: Philipp Henselewski ist mehr als durchtrainiert und auch die Körpersprache drückt Entschlossenheit aus: Philipp Henselewski (links) feiert 2014 u.a. mit Christian Blankert und Steffen Thiede Steinhagens Westfalenpokal-Sieg. Am Samstag stehen sie sich als Kontrahenten gegenüber.

Erst spät hat Philipp Henselewski mit dem Handball angefangen, bis zu seinem ersten Jahr bei den Männern stand er im Tor. Diese Zeiten sind längst vorbei. Als Abwehrchef und emotionaler Leader will der 35-jährige Neuzugang des TuS Brockhagen am Samstag im Verbandsliga-Derby bei seinem Ex-Verein Spvg. Steinhagen vorangehen. Dort hat er von 2013 bis 2017 gespielt und erinnert sich im WESTFALEN-BLATT-Interview gerne an diese Zeit zurück.