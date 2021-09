Der Dino ist vom Aussterben bedroht

Spvg. Steinhagen, TG Hörste und HSG Werther/Borgholzhausen kämpfen in der Handball-Verbandsliga um den Klassenerhalt. TuS Brockhagen gehört zum engsten Favoritenkreis. Das Derby zum Auftakt vor 220 Fans ist der erste Saison-Höhepunkt.

Brockhagens Paul Blankert wird nach seiner Knie-Operation im Winter zurückerwartet. Tim Ansorge will bei Spvg. Steinhagen im Kampf um den Klassenerhalt als Kapitän vorangehen. Nick Borgstedt und Erik Sommer packen zu. HSG Werther/Borgholzhausen setzt auch auf Eriks Bruder Tilo Sommer als Abwehr-Stabilisator.TG Hörstes Coach Matthias Baier brennt vor dem Auftakt: „Wir haben das Gefühl, für den Start gewappnet zu sein. Die Jungs sind super heiß auf das erste Spiel in Brockhagen.“

Vier Handball-Mannschaften aus dem Altkreis Halle – so viele wie noch nie – gehen in dieser Verbandsliga-Saison an den Start. Das WESTFALEN-BLATT hat die Stimmungslage beim Quartett aus Brockhagen, Hörste, Steinhagen und Werther eingefangen.