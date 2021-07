Der etwas andere Profi

Daniel Masur ist in Top-Form. Der Dauerbrenner des Zweitligisten Tennispark Versmold will auch in den Ligaspielen überzeugen.

In der neuen Weltrangliste wird Daniel Masur kommende Woche auf Platz 201 - und somit so gut wie nie zuvor - gelistet werden. Der langjährige Topspieler des Zweitligisten Tennispark Versmold blickt auf die erfolgreichsten Monate seiner Profikarriere zurück. Im März feierte er im italienischen Biella als Qualifikant und nach sieben Siegen in einem starken Teilnehmerfeld den ersten Einzelsieg auf der Challenger-Tour. Und zuletzt in Wimbledon qualifizierte sich der 26-Jährige erstmals für das Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers.