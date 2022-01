Der letzte Kegel ist gefallen

Ausnahmetalent Jens Brinkhoff stand 1996 mit 17 an der Schwelle zum Jugendnationalteam, 2003 gewann er mit der Mannschaft der KSG Werther den Gaupokal Westfalen-Nord. Knapp 19 Jahre nach diesem größten Erfolg der Vereinsgeschichte endet die Geschichte der einst so erfolgreichen Kegelsportgemeinschaft: Der Verein wird sich auflösen. „Der Niedergang des Kegelsports trifft die Kegelsportgemeinschaft Werther“, so hat es Pressewart und Schriftführer Wolfgang Borck in seinem Fazit auf den Punkt gebracht.

