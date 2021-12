Deutscher Meister stürmt für Hesseln

Lennart Zynga ist mit dem TC Blau-Weiß Halle Deutscher Meister geworden, hat bei manchen Partien vor 4.000 oder 5.000 Fans aufgeschlagen. Noch immer besiegt er in den Regionalliga-Spielen seines Teams und in der Westfalenliga-Winterrunde so manchen Profi. Doch der 30-Jährige, der als Trainer in der Haller Breakpointbase arbeitet, kann auch mit dem größeren Ball vorzüglich umgehen. Zusammen mit einigen Haller Tenniskumpel hat er sich nun dem Fußball-B-Ligisten SV SG Hesseln angeschlossen.

