Die Mission ist noch nicht beendet

TG Hörste will eine gute Rolle spielen. Frank Spannuth hat wie das gesamte Trainerteam verlängert. Der Coach gibt die Favoritenrolle nach einer Vorbereitung mit Hindernissen an TuS Möllbergen ab.

Frauenhandball-Verbandsligist TG Hörste will eine gute Rolle spielen

TG Hörstes Frauen-Trainer Frank Spannuth.Evelyn Neumann und Nora Biewald sind aus der Talentschmiede der TG Hörste in den Kader der ersten Mannschaft und somit in die Frauen-Verbandsliga aufgestiegen.

(WB). Für die Handballerinen der TG Hörste und Trainer Frank Spannuth soll die Verbandsliga noch nicht Endstation sein. Auch der Coach sieht seine persönliche Mission noch nicht als beendet an: „Ich hatte ja eigentlich nur für ein Jahr zugesagt, aber nach der abgebrochenen Saison hatte ich das Gefühl, dass ich so nicht aufhören kann.“ Und so verlängerte der Trainer- sowie Betreuerstab um Spannuth, Co-Trainer Stefan Wöstmann, Torwarttrainer Michael „Keller“ Kerschkowski und „Mädchen für alles“ Sonja Schäper.