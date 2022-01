Elf torlose Minuten ziehen Steinhagen den Stecker

Die Steinhagener Sporthalle am Laukshof war am Samstagabend eine Hochsicherheitszone. Weil das Verbandsliga-Spiel gegen den TV Verl ohne Zuschauer stattfand, kam niemand rein, alle Türen waren verschlossen. Kein Durchkommen gab es auf dem Handballfeld zu Beginn der zweiten Halbzeit auch für die gastgebende Sportvereinigung, die zehn Minuten lang kein Tor erzielte, vorzeitig den Anschluss verlor und am Ende mit 20:29 (11:14) unterlag.

