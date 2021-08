Espelkamp angelt sich Alban Shabani

Seit 2015 stürmte Shabani nach seinem Wechsel vom SC Herford für den SCP. Er war mehrfach bester Torschütze seines Klubs, mit 23 Treffern in der Saison 2019/20 am Aufstieg beteiligt und Kapitän. „Aber es hat mehrere Verfehlungen gegeben, schon in der Vergangenheit hatte er Probleme, die Werte unseres Vereins zu vertreten. Vorfälle beim Trainingslager vor zwei Wochen haben dann dazu geführt, dass er als Kapitän für die Mannschaft nicht mehr tragbar war“, sagt Peckelohs Fußball-Obmann Jan Fahrenwald. Diese Entscheidung habe der Verein Shabani im persönlichen Gespräch in der letzten Juli-Woche mitgeteilt. Als Spieler hätte Shabani weitermachen können. Der Obmann vermutet aber, dass der Stürmer, der schon vor Monaten für 21/22 zugesagt habe, da bereits Kontakte nach Espelkamp hatte. Shabani ist nach Hannover umgezogen.

