Gedanke an Stockmann-Schock auslöschen

Handball-Oberligist SF Loxten will gegen TuS 97 Bielefeld/Jöllenbeck seiner Favoritenrolle gerecht werden

Immer bis in die Haarspitzen motiviert: TuS 97-Keeper „Calli“ Welge, hier noch im Loxtener Dress.

Den 25. September 2021, Tag des Hinspiels beim TuS 97 in Jöllenbeck, haben die Oberliga-Handballer der Sportfreunde Loxten in schlechter Erinnerung: Marian Stockmann hatte soeben mit seinem Treffer die 18:14-Führung erzielt, als er mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen blieb - Diagnose: Kreuzbandriss, zum zweiten Mal nach fünf Jahren, zum zweiten Mal in Jöllenbeck.