Hallux valgus mag keine engen Spikes

„Ich hätte wirklich Lust, mal wieder bei einem Leichathletik-Wettkampf zu starten.“ Schneller, höher, weiter – das fasziniert Jasmin Kreiensiek bis heute. Dabei hat sie nach ihrer Schulzeit sportliche Schlagzeilen ausschließlich als Fußballerin des BV Werther geschrieben – zunächst mit tollen Trefferquoten in der Sturmspitze, danach mit Antrittsschnelligkeit und Sprungkraft als Abwehrchefin. Dass sie bis heute eine herausragende Landesliga-Spielerin ist, verdankt die 31-Jährige nicht zuletzt ihrer Athletik und dem Bewegungstalent. Das ist nach wie vor aus der Leichtathletik-Kreisrekordliste abzulesen. Mehrfach verbesserte Jasmin Kreiensiek 2005 die Bestmarke der Altersklasse W15 im 300-m-Lauf. Ihre am 26. Juni in Bad Neuenahr erzielten 42,99 Sek. sind bis heute im Kreis Bielefeld/Halle unübertroffen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar Digital Premium für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

monatlich kündbar