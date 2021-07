Hymne zeigt Erfolgsweg auf: „Wir sind der TSV“

Steinhagen-Amshausen

TSV Amshausens Coach Meik Tischler peilt auch ohne externe Neuzugänge einen Top 5-Platz in der Fußball-Kreisliga A an. Der Trainer geht bereits in sein sechstes Jahr, auch viele seiner Schützlinge halten der Mannschaft schon lange die Treue. Die Identifikation mit dem Verein soll weiterhin der Schlüssel zum Erfolg sein.