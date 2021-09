Masters erneut abgesagt

Das Spektakel in der Sparkassen-Arena wird um ein weiteres Jahr verschoben. Ausrichter SpVg. Versmold zeigt Verständnis, aber ein Beigeschmack bleibt. Auch die Stadtmeisterschaften in Bielefeld, das Masters der Frauen und Jugendturniere finden nicht statt.

Diese Entscheidung hat sich in den vergangenen Wochen schon angedeutet, nun steht es fest. Wie schon im Vorjahr wird auch das Fußball-Hallenmasters 2021 in der Versmolder Sparkassen-Arena aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Geplanter Termin war der 26. bis 28. Dezember. Auch das Masters der Frauen (Ausrichter SC Halle/15. und 16. Januar 2022) wird um ein weiteres Jahr verschoben, ebenso die Bielefelder Stadtmeisterschaften. Das hat der Vorstand des Fußballkreises Bielefeld/Halle in einer Sitzung am Montagabend festgelegt. Zudem gibt es Beschlüsse der Jugendgremien, dass in der der Saison 2021/2022 keine Hallenwettbewerbe ausgetragen werden. Zuvor war bereits die Hallenrunde der Altherren-Fußballer abgesagt worden (WB vom 15. September).