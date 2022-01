Nervenstark – die Hoffnung wächst

Handball-Verbandsligist Spvg. Steinhagen hat das Kellerduell in Westerholt nach Anlaufproblemen mit 28:22 gewonnen und den Aufwärtstrend bestätigt. Auch das Nervenkostüm hat sich stabilisiert. Nun besteht wieder Hoffnung im Abstiegskampf.

Handball-Verbandsligist Spvg. Steinhagen feiert den zweiten Sieg in Folge

Im Ruhrpott-Handball genießt die Halle des SV Westerholt einen legendären Ruf. In dem engen Gemäuer (Baujahr 1962) mussten sich die Verbandsliga-Handballer der Spvg. Steinhagen erst einmal zurechtfinden. Doch dann haben sie das Kellerduell beim Schlusslicht dank einer starken zweiten Halbzeit souverän mit 28:22 (9:9) gewonnen. Erfreuliches Fazit: In der Sportstätte Am Bahnhof ist die Spvg. mit dem dritten Saisonsieg vielleicht doch noch auf den Zug Richtung Klassenerhalt aufgesprungen.