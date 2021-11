Seit dem 16. Januar 2016 ungeschlagen

Die Namen Jan-Lennard Struff und Tim Pütz in der Meldeliste erinnern an die großen Zeiten des TC Blau-Weiß Halle in der Tennis-Bundesliga. Die beiden Profis kommen in der am Wochenende beginnenden Westfalenliga-Winterrunde natürlich nicht zum Einsatz. Sie sind nur aus aufstellungstaktischen Gründen aufgeführt. Dennoch: Auch nach dem Bundesliga-Rückzug haben die Lindenstädter ihre Erfolgsgeschichte in der Halle fortgesetzt. Das Team hat vier Mal in Folge den Titel geholt und am 16. Januar 2016 das letzte Mal verloren. Beim 3:3 in Versmold entschied am Ende ein einziger Satz.

