Sonntags um 9 ist die Welt noch in Ordnung

In der dritten Fußball-Mannschaft der Spvg. Steinhagen kickt der Vereinsvorsitzende zusammen mit Ü40-Oldies, Nachwuchsspielern und Handballern. Zum Training kommen 20 Leute: „Wir leben den Hobbygedanken in Reinkultur.“

Sonntagmorgen, 9 Uhr, Derbyzeit in der Kreisliga C. Das klingt nach einer ganz gewöhnlichen Partie in der untersten Spielklasse. So ganz gewöhnlich ist das Duell der Drittvertretungen der Spvg. Steinhagen und des TSV Amshausen dann aber doch nicht.