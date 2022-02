Täglich grüßt das Murmeltier

Fußball-Westfalenligist SC Peckeloh unterliegt nach der Corona-Zwangspause 0:2 in Emsdetten und läuft im Abstiegskampf hinterher. Am Ende ein glückliches 1:1 in Hövelhof – Landesligist Steinhagen tritt auf der Stelle.

Fußball-Westfalenligist SC Peckeloh muss aufpassen, nicht den Anschluss an das rettende Ufer zu verlieren. Der SCP verlor das Kellerduell in Emsdetten 0:2 und hat sechs Punkte Rückstand zum rettenden Ufer. In der Landesliga tritt Spvg. Steinhagen auf der Stelle, hielt beim 1:1 in Hövelhof aber immerhin den Gegner im Tabellenkeller auf Distanz.