„Wir müssen wie Kinder denken“

Beim Rabauken-Camp des FC St. Pauli oder beim Training der kleinsten Nachwuchskicker wird in Steinhagen bereits „Funino“ gespielt. Dieser Name taucht in den Reformplänen des Deutschen Fußball-Bundes nicht auf. Doch um das, was am Cronsbach schon seit einigen Jahren in der Praxis angewendet wird, geht es. Der DFB-Bundesjugendtag hat sich einstimmig für die verbindliche Umsetzung der neuen Spielformen im Kinderfußball ausgesprochen.