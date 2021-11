„Wir sind vielleicht sogar leichter Favorit“

Carsten Johanning trifft mit Fußball-Bezirksligist TuS Brake am heutigen Donnerstag (19.30 Uhr) auf seinen Ex-Verein Spvg. Steinhagen, den er einst in die Landesliga geführt hat. Der 51-Jährige blickt auf seine Zeit am Cronsbach zurück und erklärt, warum er bald seine Trainerkarriere beendet.

Sieben Jahre hat Carsten Johanning die Spvg. Steinhagen trainiert, das Team in die Fußball-Landesliga geführt und dort etabliert. Das ist lange her: 2015 hat der Coach am Cronsbach aufgehört. Am heutigen Donnerstag (19 30 Uhr) kommt es zu einem sportlichen Wiedersehen. Im Viertelfinale des Kreispokal-Wettbewerbs trifft Johanning als Coach des Bezirksligisten TuS Brake auf seinen Ex-Verein. Im WESTFALEN-BLATT-Interview blickt der 51-Jährige auf seine Zeit in Steinhagen zurück. Er erklärt, warum er sein Team als leichten Favoriten sieht und warum er im Sommer seine Trainerkarriere beendet.