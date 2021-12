Training auch am 24. Dezember

In den Tagen zwischen der Deutschen Meisterschaft und Weihnachten konnten Katharina Müller und Tim Dieck den harten Trainingsalltag ein wenig auflockern: Nachmittags ging‘s nach Köln, wo Deutschlands bestes Eistanzpaar in der Altstadt bei „Heinzels Wintermärchen“ das Publikum mit Showauftritten verzaubert hat. Passend dazu verwirklichen sich die zweifachen deutschen Meister mit dem Ticket für Olympia 2022 jetzt einen Traum, dem sie seit 2014 nachgejagt sind.

„Märchenhaft“ erschien der in Halle aufgewachsenen Sportlerin das Ziel Olympia, als sie mit fünf Jahren in Bielefeld erstmals auf Kufen stand. „Konkreter wurde es erst, als ich mit 13 mit dem Eistanzen begonnen habe. Aber dass wir jetzt wirklich zu den Winterspielen in Peking fliegen, ist im Kopf irgendwie noch gar nicht richtig angekommen“, sagt die 26-Jährige. Schließlich ist sie mit ihrem langjährigen sportlichen Partner Tim Dieck mitten in der Saison, schließlich steht schon vor den olympischen Eistanz-Wettbewerben im Februar bei der Europameisterschaft in Tallinn vom 10. bis 16. Januar ein weiteres internationales Highlight an.