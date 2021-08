Hochspannung am letzten Spieltag

Die Männer des Tennispark Versmold haben gegen Schlusslicht TC Iserlohn am Freitag mit 8:1 (6:0) gewonnen. Somit kommt‘s in der 2. Tennis-Bundesliga am Sonntag zum Aufstiegsfinale beim TC Bredeney – mit einem kleinen Haken.

Versmold

Mit dem erwartbar klaren Erfolg haben die Männer des Tennispark Versmold am Freitag den Boden für ein Aufstiegsfinale in der 2. Tennis-Bundesliga bereitet. Der TC Iserlohn wurde im letzten Heimspiel der Saison mit 8:1 (6:0) von der Anlage am Caldenhofer Weg gefegt. Nun geht‘s am Sonntag zum punktgleichen Spitzenreiter TC Bredeney. Mit einem Sieg könnte der Aufstieg in die 1. Liga gelingen – mit der Betonung auf „könnte“.

Von Klaus Münstermann