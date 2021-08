Malochen gegen den Abstieg

Versmold

Die Fußballer der Spvg. Versmold haben von den zwei coronabedingten Saisonabbrüchen sportlich profitiert. In der Serie 2019/20 gelang so mittels bestem Punktequotienten der Aufstieg in die Bezirksliga. Das Jahr darauf entging man als Tabellenletzter durch die Annullierung der Serie dem sofortigen Wiederabstieg. Lediglich drei Punkte waren unter dem damaligen Trainer Thomas Schmidtke in sieben Spielen eingefahren worden.

Von Klaus Münstermann