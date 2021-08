Grabowski kehrt aus Kiel zurück

Halle-Hörste

Ein Neuzugang vom THW Kiel – hält da die Konkurrenz in der Verbandsliga erschreckt den Atem an? Doch keine Angst, Aufsteiger TG Hörste ist durchaus auf dem Teppich geblieben. Das Prädikat „besonders wertvoll“ verdient die Personalie Arne Grabowski aber allemal: Die Rückkehr des Rückraumspielers, der für THW Kiel III coronabedingt kein Spiel bestreiten konnte, ist eine wichtige Verstärkung auf dem Weg zum angestrebten Klassenerhalt. „Bei bis zu fünf Absteigern in einer 13er-Gruppe sind wir uns der schwere der Aufgabe bewusst. Aber wir nehmen die Herausforderung gerne an. Alle brennen darauf zu zeigen, dass wir uns in der Liga etablieren können“, sagt Trainer Matthias Baier.

Von Gunnar Feicht