Amelie Pucker dominiert

Tischtennis-Bezirksmeisterschaften in Brakel: Kreis Höxter-Warburg sammelt am ersten Tag 17 Medaillen

Brakel

Als hätte es die lange Zwangspause nicht gegeben: Die Tischtennis-Nachwuchsspieler des Kreises Höxter-Warburg haben bei den Bezirksmeisterschaften in Brakel nahtlos an ihre Erfolge von vor dem Corona-Lockdown angeknüpft und sich gleich am ersten Tag drei der vier Einzeltitel gesichert. Die Bad Driburgerin Lina Geminger und die Bergheimerin Amelie Pucker holten sich sogar jeweils den Titel im Einzel und Doppel. Insgesamt gab es für die heimischen Nachwuchsasse am ersten Tag 17 Medaillen, davon fünfmal Gold, viermal Silber und achtmal Bronze.

Von Sylvia Rasche